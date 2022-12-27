İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Şehir Hatlarının Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferleri, hava muhalefeti nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacak.
İstanbul
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki seferlerin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacağı belirtildi.
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