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İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı hatlarda da gecikmeler yaşanıyor.

Hasan Hüseyin Kul  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Istanbul

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı Moda İskelesi uğraması ile saat 13.10'daki Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

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