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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Kağıthane merkezli il genelinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Abdülkerim Güzel   | 19.10.2021
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlara, havadan polis helikopterleri de destek verdi.

Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

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