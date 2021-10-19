İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Kağıthane merkezli il genelinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.
İstanbul
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlara, havadan polis helikopterleri de destek verdi.
Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.