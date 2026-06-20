İstanbul'da TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, bir emanetin kök salışına, bir hayalin büyük bir çınara dönüşüne şahitlik ettiklerini söyledi.

Yılmaz, 1996 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde temelleri atılan vakfın, genç kızların eğitim yolculuklarına eşlik etmek amacıyla yola çıktığını anlattı.

Genç kızlar için güvenli bir yol olarak kurdukları öğrenci yurtlarıyla başlayan yürüyüşün, yıllar içerisinde çok daha büyük bir ufka dönüştüğünü kaydeden Yılmaz, yolculuklarının değişen dünyanın ihtiyaçlarını ve zamanın ruhunu doğru okuyarak büyüdüğünü dile getirdi.

Yılmaz, her geçen yıl iyilikle, dayanışmayla ve güçlü bir vizyonla daha fazla genç kıza ulaştıklarını, İstanbul'dan Şırnak'a uzanan bu yürüyüşün, sınırları aşarak ABD ve İngiltere'ye kadar uzandığını belirterek, şöyle devam etti:

"TÜRGEV genç kızlarımız için bazen güvenli bir yuva bazen yeni imkanların kapısı, bazen de 'yalnız değilsiniz' diyen bir dayanışmanın temeli oldu. Biz genç kızlarımızın yalnızca eğitim süreçlerine değil hayallerine, potansiyellerine ve hayat yolculuklarına da eşlik etmeyi sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla attığımız her adım vakfımızın faaliyetlerini bütüncül bir gelişim modeline dönüştürüyor."

Hafızlık çalışmalarıyla manevi derinliği güçlendirdiklerini, TURKEN Vakfı vasıtasıyla gençleri uluslararası imkanlarla buluşturduklarını aktaran Yılmaz, Eğitime Destek Programları Merkezi (EDEP) ile de İslami ilimleri çağın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele aldıklarını belirtti.

Yılmaz, kurucu vakfı oldukları İbn Haldun Üniversitesinin de gençlerin yalnız bugününe değil, geleceğin bilgi üretimine de katkı sunmasını hedefleyerek evrensel ölçekte saygın bir vizyonla akademiye değer kattığını söyledi.

TÜRGEV Akademi Programı'nın da genç kızlar için ikinci bir üniversite niteliği taşıdığını belirten Yılmaz, gençlerin yetkinliklerini ulusal ve uluslararası ölçekte geliştirmelerini destekleyen, kariyer yolculuklarında onlara yön ve perspektif kazandırmayı amaçlayan Pusula Yetenek Yönetim Merkezi'yle de eğitim anlayışını daha da güçlendirdiklerini anlattı.

Yılmaz, her yıl yürüttükleri Erasmus projeleriyle genç kızların akademik gelişimlerini desteklediklerini, farklı kültürlerle tanışan çok yönlü bireyler olmaları için onlara katkı sunduklarına dikkati çekerek, "Psikolojik danışmanlık merkezimizle genç kızlarımızın iyilik hallerini güçlendirmeyi ve ruhsal dayanıklılıklarını desteklemeyi sürdürüyoruz. Gençlerimizin potansiyellerini keşfedebilecekleri çok yönlü gelişim alanları olan Güzel İşler Fabrikası, kısa adıyla GİF'lerimiz sanattan teknolojiye, kültürden bilime, gençlerimizin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri üretim ve gelişim alanları haline geldi." diye konuştu.

TÜRGEV 80 bini aşkın öğrenciye yurt hizmeti sundu

Vakfın projelerine değinen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesleki eğitimi desteklemek üzere genç kızlarımızla buluşturduğumuz 'Mesleğinle Yüksel' projemiz, deprem bölgesinde genç kızlarımızın iyilik halini güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz 'İyilik Halini Arttır Gençliği Güçlendir' projemiz, Filistin davasına duyarlılığı diri tutmak için düzenlediğimiz 'Gazze Okur Yazarlığı' programımız, mentörlük ve gönüllülük çalışmalarımız, ulusal ve uluslararası ölçekte yaptığımız pek çok faaliyetle vakfımızı genç kızlarımızın birbirine omuz verdiği, birlikte öğrenip birlikte güçlendiği, sanata, akademiye, gönüllülüğe, sosyal hayata kadar uzanan bir iyilik ve girişim hareketi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Yılmaz, geriye dönüp baktıklarında 80 bini aşkın öğrenciye yurt hizmeti sunduklarını, 16 binden fazla öğrenciye eğitim bursu sağladıklarını, 40 bini aşkın öğrenciyi mezun ettiklerini ve 33 binden fazla eğitim programı gerçekleştirdiklerini aktardı.

TÜRGEV'in 30 yıldır genç kızlar için umut olan, istikamet kazandıran ve cesaret veren bir yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanım, bu ülkenin genç kızları ve kadınları için ortaya koyduğumuz vizyon, kararlılık ve güçlü irade, yalnızca bir döneme değil nesillerin geleceğine umut oluyor. Bizlere vefayı, adanmışlığı, değerleri uğruna dik durabilmeyi, emanete sahip çıkmanın mesuliyetini ve milletimiz için sorumlulukla yürümeyi öğrettiniz. Sizin öncülüğünüzle başlayan bu yürüyüşü aynı hassasiyet ve aynı inançla geleceğe taşımaya kararlıyız." dedi.

Yılmaz, TÜRGEV'in dün olduğu gibi bugün de genç kızlar için güvenli bir liman, yarın ise onların dünyaya güvenle açılabilecekleri güçlü bir ufuk olmaya devam edeceğini kaydetti.