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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu , iftara yetişmek isteyenlerin de etkisiyle yüzde 80'e ulaştı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile yolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Altunizade'de başlıyor.

D-100 kara yolu Haramidere Kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde her iki yönde trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

Öte yandan, akşam iş çıkışında evlerine dönen vatandaşlar metrobüs, metro, otobüs, tramvay ve aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

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