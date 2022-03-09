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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'e ulaştı

İstanbul'da, öğleden sonra aralıklarla devam eden kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 72'e çıktı.

Hatice Şenses Kurukız, Emrah Gökmen, Mehmet Ali Derdiyok, Adem Koç, Zafer Arslan, Abdülkerim Güzel   | 09.03.2022
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'e ulaştı

İstanbul

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam etti.

TEM Otoyolu'da Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanırken, Beyoğlu Galata Köprüsü sonrası başlayan ve sahil şeridi boyunca devam eden trafiğin Bebek civarında normale döndüğü görüldü.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde de trafik ağır ilerlerken, D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'na bağlanan yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı.

Ayrıca Zeytinburnu ve Cevizlibağ gibi metro ve merobüs aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda Uzunçayır ile Bostancı arasında trafik yavaş seyrediyor. Şile Otoyolu'nda Üsküdar-Ümraniye arası, TEM Otoyolu'nun ise Üsküdar-Ümraniye ve Ataşehir bölümlerinde trafiğin yer yer yoğunlaştığı görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde başlayan trafik, Ataşehir'e kadar devam etti. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Maltepe-Bostancı-Kartal yönünde trafiğin yoğun olduğu görülüyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.25 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü.


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