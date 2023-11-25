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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor.
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İstanbul'da ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu uygulaması başlayan İstanbul'da jandarma ekiplerince, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi.

Ali Cevahir Aktürk  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
İstanbul'da ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı

İstanbul

Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayacak ticari araçlardaki zorunlu kış lastiği uygulaması, İstanbul'da valiliğinin aldığı kararla 25 Kasım'a çekildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan 20024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, Başakşehir Fenertepe gişelerinde denetim noktası oluşturdu.

Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşıma maksadıyla kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği denetimi yapan ekipler, durdurulan araçların lastiklerinin derinliğini ölçerken sürücüleri de bilgilendirdi.

Şehirler arası taşımacılık yapan otobüslerdeki yolculara da kış lastiği konusunda bilgi verildi.

Ayrıca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında broşürlerinin dağıtıldığı kadınlar, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) ilişkin bilgilendirildi.

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