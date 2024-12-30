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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 30 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 30 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, DEAŞ'la bağlantılı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerin Türkiye'de örgüt adına terör eylemi yapabileceği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirilen operasyon kapsamında belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına için çalışmalar sürüyor.



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