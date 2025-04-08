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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 32 şüphelinin terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen ve Türkiye'ye yönelik eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 boş şarjör, 86 fişek, 68 bin 700 dolar, 75 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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