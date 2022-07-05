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İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Uğur İslamoğlu   | 05.07.2022
İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte 11 ilçede belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, bin 350 avro ve 3 bin lira ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılar, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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