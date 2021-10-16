Dolar
9.27
Euro
10.76
Altın
1,767.59
ETH/USDT
3,917.70
BTC/USDT
61,888.00
BIST 100
1,409.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de taksicileri denetledi.

Alptekin Soykan   | 16.10.2021
İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul

Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal ışıklar ve Göztepe 50. Yıl Parkı yakınında kurulan kontrol noktalarında, ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimlerde evrakı eksik olan taksicilere ceza yazıldı. Trafik sigortası olmayan bir sürücünün aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürmesi için öğrencilere aşı çağrısı
Türkiye'de 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 721 bin 578'e çıktı
ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

Benzer haberler

İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarla Kadıköy'ün tarihi yeniden yazılıyor

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarla Kadıköy'ün tarihi yeniden yazılıyor
İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor