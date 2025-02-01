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İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yoğun sis etkili olurken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Lale Bildirici Büyükkarakaya, Mustafa Mert Karaca, Alparslan Ermiş, Mücahit Türetken, Alper Korkmaz, Zeynep Rakipoğlu  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
İstanbul'da sis etkili oluyor Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Kentte özellikle Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerin çevresinde yoğun sis gözlenirken sis nedeniyle binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli Zeytinburnu'nda etkili olan sis, şehrin Anadolu Yakası'nda ise etkisini Beykoz, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar'da gösterdi.

Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı

Alınan bilgiye göre, kısıtlı görüş mesafesi sebebiyle İstanbul Boğazı, transit gemilerin geçişine kapatıldı.

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