Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,810.00
BTC/USDT
83,486.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri'nde bir otomobil, tırın altına girdi
logo
Gündem

İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde sis etkili olurken, görüş mesafesi düşen sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor.

Selami Küçükoğlu  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
İstanbul'da sis etkili oldu Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görülüyor.

Kentte etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri sislendi.

Öte yandan, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolunda sis etkili oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Reklam şirketi sahibinden Kültür AŞ'ye yönelik "yasal haraç" iddiası
Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı
İBB'den reklam panoları izni alımında 4 milyar liralık kamu zararı iddiası
Ticaret Bakanlığı ekipleri 455,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da sis etkili oldu

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu

Erzurum'daki sarıçam ormanlarının bir kısmı sisle kaplandı

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet