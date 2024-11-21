İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle sahilde su birikti
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodosla birlikte kayalıkları aşan dalgalar sahilde su birikintileri oluşturdu.
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün akşam saatlerinde yaptığı uyarıların ardından başlayan lodos şiddetini artırıyor.
Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Kadıköy sahillerinde dalga boyları arttı.
Yüksek dalgalar, kayalıkları aşıp sahil yolunda su birikintileri oluşmasına ve rögarların taşmasına neden oldu.
Fatih'te, bazı vatandaşlar denizdeki dalgaları izlemek için sahile geldi.
Cep telefonları kamerasıyla denizin durumunu kaydeden bazı vatandaşlar, dalgalar nedeniyle zaman zaman ıslandı.
İstanbul Kartal açıklarında demirlenen 2 gemi, şiddetli lodos nedeniyle birbirine sürttü https://t.co/uGJUnAtiq5 pic.twitter.com/51s6Da7HhR— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 21, 2024
Lodos ve yağmur hava trafiğini olumsuz etkiliyor
İstanbul'da, etkili olan lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Öğlen saatlerinde etkisini arttıran lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamadı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar şuan normale dönerken, olumsuz hava koşulları, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İstanbul'da yağış nedeniyle toplu ulaşımda aksamalar yaşanıyor
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle toplu ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Bu nedenle Fatih Aksaray ve Beyazıt tramvay istasyonlarında yolcu yoğunluğu meydana geldi.
Yağış nedeniyle istasyonlarda ıslanıp zor durumda kalan yolcular, duruma tepki gösterdi.
Öte yandan Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle "TF1 Maçka-Taşkışla" ve "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığını bildirdi.
Kuvvetli yağış trafik yoğunluğuna neden oldu
Kentte ara ara etkili olan yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu.
Avcılar'da kuvvetli yağış nedeniyle rögar kapakları tıkanırken, caddelerde sürücüler zorlukla ilerledi.
D-100 kara yolunda Küçükçekmece'den başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'e kadar devam etti.
D-100 kara yolu Kartal mevkisinde ve Sultanbeyli-Sancaktepe TEM Otoyolu'nda araçlar trafikte güçlükle seyretti.
Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde ise şiddetli yağışla birlikte rögarlardan taşan su yollara yayıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.25'te yüzde 80'e çıktı.
Yoğunluk Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.