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İstanbul'da şehit olan polis memuru Cihat Ermiş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde bir şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Aykut Karadağ  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
İstanbul'da şehit olan polis memuru Cihat Ermiş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Cem Genco - AA

Ankara

Şehit Cihat Ermiş'in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Haymana ilçesi Sındıran köyüne getirildi.

Köydeki Ulu Cami'ye kortej eşliğinde götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının başında polisler nöbet tuttu.

Şehidin ailesi ile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, bazı siyasiler ve diğer yetkililer de katıldı.


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