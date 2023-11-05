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İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kent genelinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Başak Akbulut Yazar, Hikmet Faruk Başer, İbrahim Halil Aktürk, Elif Somuncu, İrem Demir, Adem Koç  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu Fotoğraf: Elif Somuncu/AA

İstanbul

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Şişli, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran sağanak dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda vatandaşlar yağıştan korunmak için metro istasyonuna sığındı.

Sağanak ve şiddetli rüzgar, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde etkisini gösterdi.

Kuvvetli rüzgar Esenyurt’ta bir binanın çatısının kısmen uçmasına ve bir ağacın devrilmesine neden olurken, Avcılar'da rüzgar nedeniyle sahilde yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beylikdüzü'nde vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Beşiktaş Ortaköy'de sağanak dolayısıyla çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Sağanağa yakalanan vatandaşlar korunaklı yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.

Fatih, Bakırköy, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de de sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Çekmeköy'de sağanak aralıklarla etkili oldu.

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