Euro
10.34
Dolar
8.65
BIST 100
1,408.71
Altın
1,782.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'un birçok noktasında aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ekip   | 23.06.2021
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Şükrü Gündüz / AA

İstanbul

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçesinde başlayan yağış etkisini giderek artırıyor.

Aniden etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara geçerek, yağmurdan korunmaya çalışıyor.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarılarda, bölgede beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllülerinden Polat: İnsanlığa faydalı olmak istiyorum
Rusya’da Kovid-19’un yeni varyantları salgın durumunu kötüleştirdi
Dr. Mehmet Öz ve sanatçı Bilginer herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 30 milyonu aştı
Salgınla mücadeledeki başarının boşa gitmemesi için 'tedbirlere bir müddet daha uyulması' uyarısı

Benzer haberler

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzey, iç ve güney kesimlerinde sağanak bekleniyor

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu
İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı