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İstanbul'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

İstanbul'da polis ekiplerince öğrencilerin ve okul çevrelerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla denetim yapıldı.

Adem Koç   | 12.01.2023
İstanbul'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinasyonunda birçok birimin katılımıyla Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Esenler, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Zeytinburnu'nda okul çevrelerinde umuma açık yerler, servis ve toplu taşıma araçları, park ve bahçelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetime, asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve mobil okul timleri katıldı. Uygulama kapsamında birçok kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekipler, şüpheli gördükleri araçları da durdurarak aradı. Ekipler ayrıca, okulların önündeki trafik akışını yönlendirip güvenliği sağladı.

Öğrencilerin ve okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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