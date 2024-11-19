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İstanbul'da öğrenci servisleri denetlendi

İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetimde, sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İbrahim Halil Aktürk, Uğur İslamoğlu  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
İstanbul'da öğrenci servisleri denetlendi Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk - AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, kentteki bazı yerlerde denetim noktası oluşturdu.

Bakırköy'de Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları servis araçlarının evrakını kontrol etti.

Sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, araçta yolcu güvenliğiyle ilgili eksiklerin olup olmadığını da denetledi.

Üsküdar D-100 yan yol Göztepe mevkisindeki uygulamada ise bölgeden geçen öğrenci servisleri durdurularak ehliyet, ruhsat ve taşıma belgesi kontrolleri yapıldı.

Uygulamada ayrıca, servis sürücüsü ve görevlisinin yönetmeliklere uygunluğu da denetlenirken, öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin hatırlatmalarda bulunuldu.

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