İstanbul'da Mısır'a yönelik Refah Sınır Kapısı protestosu
Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, "Yeter artık kapıları açın, bu zulme, bu suça, bu zillete daha fazla ortak olmayın." dedi.
Istanbul
Gazze Dayanışma Platformunca, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır Başkonsolosluğu'nun önünde protesto gösterisi düzenlendi.
Arnavutköy'de Tevfikiye Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe başladı.
"Gazze'deki ambargo kırılsın", "Refah Sınır Kapısı açılsın" ve "Filistin halkının yanındayız" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, tekbir getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Grup üyeleri, Bebek'teki Mısır Başkonsolosluğu önünde toplandı. Burada, Kur'an-ı Kerim okundu.
Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, 4 aya yakın zamandır dünyanın gözleri önünde Gazze'de katliam ve soykırım yapıldığını, soykırımın, Uluslararası Adalet Divanında tescillendiğini söyledi.
Soykırıma karşı vicdan sahibi insanlığın ayakta olduğunu, kendilerinin de sokaklarda ve meydanlarda bulunduklarını belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimindeki Mısır'ın da Refah Sınır Kapısı'nı açmaması dolayısıyla soykırım suçuna ortak olduğunu ifade etti.
Binlerce tırın Ariş'te bekletildiğini, Gazze halkının açlıktan, susuzluktan ve ilaçsızlıktan öldüğünü dile getiren Kaya, şöyle devam etti:
"Bu inanılmaz bir insanlık suçudur. Biz siyonistlerin yardımları engellediğini biliyoruz. Siyonistlerin sınırı bombaladığını, Mısır'ı ve başka ülkeleri, başka yardım kuruluşlarını tehdit ettiğini biliyoruz. Ama bütün bu zulümlere rağmen bütün bu vahşete rağmen Mısır'ın kendisine en azından yardım için el açan Gazellilere yardım ulaştırma konusunda en küçük bir çaba da sarf etmediğini, bilakis bu kardeşlerimizi acılarıyla baş başa bıraktıklarını, adeta siyonist çeteye yaptıklarını da görüyor ve 'Mısır Sisi ile rezil oluyor' diyoruz."
Sisi rejimini 1995'te Srebrenitsa'da Müslümanları katleden Hollandalı askerlere benzettiğini söyleyen Kaya, ellerinde güç olmasına rağmen bu gücü kullanmayanların katliama ortak olduğunu ifade etti.
Kaya, "Yeter artık, kapıları açın, bu zulme, bu suça, bu zillete daha fazla ortak olmayın." dedi.
"Bir an önce Refah Sınır Kapısı'nı açın"
Grup adına basın açıklamasını okuyan Yusuf İslam Arat da Gazze'ye yönelik saldırıların aralıksız devam ettiğini, özellikle sivilleri hedef alan İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde soykırıma imza attığını söyledi.
Saldırılarda 11 binden fazla çocuğun katledildiğini belirten Arat, "Küçücük bir belde, kuzeyden güneye bir çocuk mezarlığına dönmüş durumda." ifadesini kullandı.
Kaya, Gazze'de yaşayan 2,5 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını, Gazze'nin adeta bir ölüm kampına dönüştüğünü dile getirdi.
Bu vahşet tablosunun mimarının İsrail, ABD ve Batılı ülkeler olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Ancak öldürmekte hiçbir ahlaki kritere sahip olmayan işgalci çeteyi cesaretlendiren bir faktör daha var ki o da bölge ülkelerinin İsrail'i durdurmadaki acziyetleridir. Bilhassa Gazze ile sınırı olan tek ülke Mısır'ın yaşanan insani krize rağmen Refah Kapısı'nı açmaması felaketin büyümesine yol açmıştır. Yeri geldiğinde kendisine 'Orta Doğu'nun, Arapların lideri' payesi biçen Mısır, Gazze'nin nefes borusu mahiyetindeki sınır kapısını kapalı tutarak insani yardımın Gazze'ye girmesini engellemiş, çok sayıda hasta ve yaralının ölümüne sebep olmuştur."
Mısır yönetimini, Gazze'de işlenen suçlara ortak olmamaya ve Refah Sınır Kapısı'nı açmaya davet eden Arat, "Bir an önce Refah Kapısı'nı açın ve insanlık nezdinde ilelebet lanetle anılmaktan kurtulun." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.