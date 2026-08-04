İstanbul'da metrobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı

Şirinevler metrobüs durağında bekleyen Mina Nur S. henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs hattına düştü. Bu sırada seyir halinde olan metrobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ambulansın metrobüs hattına girmekte güçlük yaşaması üzerine itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yaralının sedyeyle tahliye edilebilmesi için hattaki demir bariyerler kesildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs hattında bir süre aksayan seferler, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.