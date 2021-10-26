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İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamasına göre saat 18.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

İlyas Kaçar, Kenan Irtak, Zafer Arslan, Taha Erham Keleş, Murat Kaya   | 26.10.2021
İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu Fotoğraf: Adem Koç/AA

Istanbul

İstanbul'da mesai saatinin bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte iş çıkış saatinde özellikle TEM Otoyolu ile D-100 kara yolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı.

Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy Meydan’da ve D-100 ile TEM bağlantı yollarında ise trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift yönlü başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

Beyoğlu Karaköy'den başlayan trafik Ortaköy'e kadar yoğunluk oluşturuyor.

Akşam saatlerinde işlerinden dönen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk gözlenirken Mecidiyeköy durağı aktarma noktasında kalabalık oluştu.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Avcılar-Beylikdüzü arasında trafik akışı ağır ilerlerken, bazı mevkilerde trafik durma noktasına geldi. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nde trafik yoğunluğu gözlendi.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yolunda trafik akışı yavaşlıyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ile D-100 kara yolu ve bazı bağlantı noktalarında okul ve iş çıkış saatlerinde yoğunluk arttı.

D-100 kara yolu Acıbadem-Bostancı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şile Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümlerinde de trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamasına göre saat 18.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

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