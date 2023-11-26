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Gündem

İstanbul'da lodos ve sağanak etkili oluyor

Kent genelinde etkili olan lodos ve sağanak nedeniyle bazı yerlerde çatılar uçtu.

Muhammed Gencebay Gür  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
İstanbul'da lodos ve sağanak etkili oluyor

İstanbul

Sabah erken saatlerden itibaren hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte şiddetli lodos ve sağanak etkili oluyor.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Semavi Sokak'ta bir bina ile Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta bir binanın çatılarından saclar koparak sokağa düştü.

Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokaklardaki malzemeleri kaldırdı.



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