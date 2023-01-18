Dolar
18.79
Euro
20.36
Altın
1,916.63
ETH/USDT
1,578.30
BTC/USDT
21,219.00
BIST 100
5,394.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Büşra Çoban, Mücahit Türetken   | 18.01.2023
İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

Istanbul

Kentte dün sabahtan itibaren zaman zaman etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Lodos nedeniyle Sultangazi'de bir inşaat alanının çevresindeki saclar yola savruldu.

Deniz ulaşımında da kuvvetli lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı), Üsküdar-Aşiyan, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Beykoz-Sarıyer hatlarının iptal edildiği bildirildi.

İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada ise saat 14.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi ile saat 19.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağı ifade edildi.

BUDO'dan yapılan açıklamada da İstanbul ve Bursa arasında 07.00-18.30 saatleri arasında yapılması planlanan dörder seferin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

BUDO'nun saat 10.00'daki Yalova-İstanbul seferi ile saat 14.00'teki İstanbul-Yalova seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yenilenen amfileri ve eğitim blokları hizmete açıldı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı
İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

Büyükçekmece sahilinde lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul'da lodos etkili oluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet