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İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul'da lodos etkili oluyor

Alptekin Soykan, Ferhat Yasak, İrem Demir   | 17.01.2023
İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinin dün yaptığı lodos ve fırtına ikazının ardından Anadolu Yakası'nda rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkarken, sahilde de lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu.

Kadıköy Caddebostan sahilindeki kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle karaya ulaştı. Dalgalarla taşınan kırmızı yosunlar, sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolunda birikmeye başladı.

Büyükçekmece sahilinde de lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar şiddetli lodosa rağmen sahilde yürüyüş yaptı.

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