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Gündem

İstanbul'da kuvvetli sağanak

İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak etkisini göstermeye başladı.

Tansel Parlak, Halis Akyıldız, İbrahim Halil Aktürk, Emrah Gökmen, Alparslan Ermiş, Mehmet Ali Derdiyok   | 23.09.2021
İstanbul'da kuvvetli sağanak

Istanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.

Yağış, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor.

Meteorolojiden yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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