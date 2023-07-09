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İstanbul'da kuma batan araç Togg tarafından çekildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kuma batan otomobilin, Togg marka araç tarafından bulunduğu yerden çekilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Fatih Ulaş  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
İstanbul'da kuma batan araç Togg tarafından çekildi

İstanbul

Arnavutköy sahilinde kumsala giren bir otomobil, patinaj yaparken battığı yerden tüm çabalara rağmen çıkartılamadı.

Olay yerinden geçerken durumu fark eden, yerli ve milli otomobil Togg sahibi vatandaş, yardım için aracını kuma saplanan otomobile bağladı.

Togg'un, kuma saplanan aracı çekerek saplandığı yerden kurtarması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde, olayı izleyenlerin "Helal sana", "Yaparsa Togg yapar" ve "Arabayı sürükledi, mükemmel." şeklindeki ifadeleri yer alıyor.

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