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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuşuyor İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
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İstanbul'da karla mücadele devam ediyor

İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Zafer Arslan, Taha Erham Keleş, Muhammed Gencebay Gür   | 12.03.2022
İstanbul'da karla mücadele devam ediyor Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür / AA

İstanbul

Kent genelinde kar yağışı gece boyunca da aralıklarla devam etti. Olumsuzluk yaşanmaması için yetkililerin araç sürücülerine yönelik "trafiğe çıkmama" uyarısına da genel olarak uyulduğu görüldü.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu saat 09.45 itibarıyla yüzde 13 olarak ölçüldü.

İstanbul'da genellikle yoğunluğun olduğu D-100 Kartal ve Kadıköy yönü, E-5, TEM, Samandıra bağlantı yolu, Başıbüyük Yolu, TEM Çamlıca ve Ankara yönünde trafiğin açık olduğu görüldü.

Ana arterlerde genel olarak sorun yaşanmazken, ara sokaklardaki buzlanmalara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kar yağışına rağmen işlerine gitmek zorunda olanlar ise toplu taşıma araçlarını tercih etti. Üst geçitleri kullanan bazı vatandaşlar, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı.

Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde yokuş aşağı inen bazı araçların, buzlanma nedeniyle kaydığı görüldü. Çekmeköy'de aralıklı kar yağışı devam ederken, ana arterlerde trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı. Şile Otoyolu'nda da etkili olan kar yağışına karşı İBB ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



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