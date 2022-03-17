Dolar
14.73
Euro
16.35
Altın
1,947.85
ETH/USDT
2,802.50
BTC/USDT
40,819.00
BIST 100
2,133.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü kadrosunda bulunan genç oyuncuları imza töreni düzenliyor
logo
Gündem

İstanbul'da "Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı" yapıldı

İstanbul'da yarın ve hafta sonu etkili olması beklenen yağışla ilgili "Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Mücahit Türetken   | 17.03.2022
İstanbul'da "Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı" yapıldı

Istanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'ndeki toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri, AFAD, AKOM, itfaiye, ulaşım, enerji ve Türk Kızılay temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler ele alındı.

Vali Yerlikaya, toplantıdaki konuşmasında, yoğun karın etkili olduğu 8-12 Mart'ta yürütülen çalışmalara değinerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları ışığında tedbirler aldıklarını belirtti.

Geçen hafta yaşanan 4 günlük karla mücadele için İstanbullulara teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübelerimizden yola çıkarak hava koşullarının çok öncesinden hemşehrilerimize kurallara uymayla ilgili uyarılarda bulunduk. Karla mücadeledeki en önemli hazırlığı trafikle ilgili yaptık. 'Trafiğe mümkün olduğunca çıkmayın, çıkmanız gerekiyorsa toplu ulaşımı kullanın.' dedik. Belediyenin trafik yoğunluğu haritasının yemyeşil olduğunu gördük. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Vali Yerlikaya, ayrıca karla mücadele çalışmalarında görev alan Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu işleticileri, İBB, AKOM, 39 ilçe belediyesi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, Kızılay ve AFAD ile tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Meteoroloji ve Karayolları bölge müdürlükleri, İCA, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının işletmeleri, İBB AKOM, Kızılay ve AFAD temsilcileri, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili sunumlarını yaptı.

Toplantı, istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuvvet komutanlarının Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 968 bin 331'e çıktı
Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi
Türk hekimlerin 'Kovid sonrası koku bozukluğu tedavisi' dünyada kabul gördü
DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin değerlendirmesini ertelediklerini açıkladı

Benzer haberler

Güneydoğu'da kar yağışı uyarısı

Güneydoğu'da kar yağışı uyarısı

İstanbul'da "Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı" yapıldı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yurdun birçok bölgesi kuvvetli kar yağışının etkisine girecek

Yurdun birçok bölgesi kuvvetli kar yağışının etkisine girecek
Kayak sezonu uzayan Kartepe'de rezervasyon hareketliliği yaşanıyor

Kayak sezonu uzayan Kartepe'de rezervasyon hareketliliği yaşanıyor
Muş'ta ekipler 5 metreye ulaşan karla mücadele ediyor

Muş'ta ekipler 5 metreye ulaşan karla mücadele ediyor