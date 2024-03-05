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İstanbul'da iki metro hattı daha bu ay hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
İstanbul'da iki metro hattı daha bu ay hizmete açılacak

Ankara

Uraloğlu, dünkü kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin ulaştırma projelerine ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul ve Ankara'da açılış hazırlığı yapılan metro ve ulaştırma hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde açacağız. Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'ni bu ay içinde açacağız." dedi.

Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin her düzeyde görüşmelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Projeye ilişkin detaylar önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretinde netleşecek. Her düzeyde, gerek bakanlar gerekse genel müdürler düzeyinde konuşuyoruz. İyi ilerliyor, görüşüyoruz. İki hafta önce bir heyetimiz oradaydı. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor. Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretinden sonra aşama katedeceğiz."

Zengezur Koridoru'nun Türkiye tarafında inşaat hazırlığı

Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Türkiye ucundaki çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Orta Koridor'un bir parçası olarak projeye verdikleri öneme dikkati çeken Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun devamı olan Dilucu-Iğdır-Kars Hattı'na bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Bu ay yetişmeyecek, zorlamıyoruz. Oranın ihalesini yaptık." diye konuştu.

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