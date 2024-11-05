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İstanbul'da hava muhalefeti vapur seferlerini etkiliyor

İstanbul'da hava muhalefeti dolayısıyla vapur seferlerinde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği bildirildi.

İrem Demir  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
İstanbul'da hava muhalefeti vapur seferlerini etkiliyor

İstanbul

Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seferlerde hava muhalefeti kaynaklı iptal ve gecikmeler yaşanabildiği yönünde uyarı yer aldı.

Öte yandan, siteden yapılan duyuruda, saat 18.25 kalkışlı Kabataş-Üsküdar-Kuzguncuk-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz seferinde vapurun, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kuzguncuk'a uğrayamayacağı belirtildi.

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