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Gündem

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Şükrü Gündüz   | 21.06.2022
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.


Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanağın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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