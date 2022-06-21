İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.
Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA
Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanağın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.