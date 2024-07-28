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İstanbul'da Gazze'ye destek mitingi yapıldı

Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Fatih'te Gazze'ye destek mitingi gerçekleştirdi.

Selami Küçükoğlu  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
İstanbul'da Gazze'ye destek mitingi yapıldı

İstanbul

Döviz ve pankartlarla Beyazıt Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Bayram, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların son bulması gerektiğini söyledi.

Dünyanın gözü önünde Gazze'de bir vahşet yaşandığını belirten Bayram, "Kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumak noktasında nasıl davranmalıyız? Üzerimize atılan ölü toprağından nasıl kurtulmalı? Yüreğimizi saran ve en büyük işkenceden ibaret olan o derin hissizlikten nasıl sıyrılmalıyız? Kınama, ah vah etme günü değil harekete geçme zamanıdır." diye konuştu.

"Yapılması gereken ilk şey, ülkemizdeki siyonist varlığın sonlandırılmasıdır"

İsrail'e yönelik boykotların sözde değil kalıcı hale gelmesi gerektiğini dile getiren Bayram, Gazze'deki soykırım suçuna katılan İsrail vatandaşlarının durumunun gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bayram, şunları kaydetti:

"Yapılması gereken ilk şey, ülkemizdeki siyonist varlığın sonlandırılması ve kısıtlanmasıdır. Unutmayalım ki kendi ülkemizdeki siyonist varlığa dair söz edemezsek İsrail’e yönelik kullandığımız bütün cümleler havada kalmaya mahkumdur. Bu yüzden bizler diyoruz ki ülkemizde siyonist propagandası suç unsuru haline getirilmeli. Boykotlar kalıcı hale gelmeli ve siyonizmi destekleyen hiçbir firma bu ülkede nefes alamamalıdır. Çifte vatandaş ve siyonist orduya katılarak orada suç işleyen caniler işledikleri bütün cürümlerden dolayı yargılanmalı, vatandaşlıktan atılmalı ve hüküm altına alınmalıdır."

Meydandaki kalabalık, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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