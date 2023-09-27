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İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak botoks ilacı ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda botoks ilacı ele geçirildi.

Uğur İslamoğlu  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak botoks ilacı ele geçirildi Fotoğraf: Uğur İslamoğlu/AA

İstanbul

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yaptı.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların depolandığı adresleri belirleyen ekiplerce yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 3 bin 481 kutu kaçak botoks ve dermal dolgu ilacı ile bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

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