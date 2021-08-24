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İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Metin Tokgöz   | 24.08.2021
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi Fotoğraf: Metin Tokgöz - Anadolu Ajansı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Anadolu Yakası D100 Karayolu Kozyatağı mevkisinde ve kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında, çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetlemede çakar kullanan sivil araç olmadığı görülürken, emniyet kemerini takmayan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

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