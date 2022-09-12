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İstanbul'da bir haftada 143 kilo 291 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyon ve uygulamalarda, 143 kilo 291 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 144 şüpheli tutuklandı.

Emrah Gökmen   | 12.09.2022
İstanbul'da bir haftada 143 kilo 291 gram uyuşturucu ele geçirildi

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelileri tespit ederek 5-11 Eylül tarihleri arasında düzenledikleri operasyon ve uygulamalarda, 143 kilo 291 gram uyuşturucu, 24 bin 833 uyuşturucu hap ile 125 bin 260 lira, 815 avro ve 516 dolar ele geçirdi.

Öte yandan bir hafta boyunca ekipler, bin 85 suça müdahale ederek, bin 567 şüpheliye adli işlem yaptı, gözaltına alınan 144 şüpheli ise tutuklandı.

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