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İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

Üsküdar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.

Adem Koç, Hasan Hüseyin Kul  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Altunizade durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Yolcular araçtan inerken, arıza nedeniyle metrobüs yolunda araç kuyruğu oluştu.

Araç arızası nedeniyle bir süre metrobüs trafiği tek şeritten kontrollü sağlandı.

İhbar üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol yardım aracı sevk edildi.

Ekipler, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

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