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İstanbul'da 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçedeki 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Emrah Gökmen   | 26.09.2022
İstanbul'da 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, dini istismar eden terör örgütleriyle irtibatlı örgüt üyelerinin, Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceğinden hareketle operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, dini istismar eden terör örgütleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten şahısların, dini istismar eden terör örgütleri içerisinde çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütü saflarında bulunan, son süreçte ülkemize yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak tarih itibarı ile İstanbul'da faaliyetlerine devam eden ve İstanbul genelinde ikamet ettiği tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla İstanbul geneli 10 ilçede (Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli ve Zeytinburnu) bulunan 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalanmıştır."

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