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Gündem

İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Mustafa Hatipoğlu   | 15.07.2021
İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu

İstanbul

Yoğunluğun Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Tuzla arasında bazı bölgelerde arttığı gözlendi. 


D-100 Karayolunun Ankara istikametinde ise Tuzla'da trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.

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