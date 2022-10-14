İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor
Haftanın son iş gününde İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul
Şehrin ana arterlerinde saat 17.00 itibarıyla başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre yüzde 70 seviyelerine ulaştı.
Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nun Ankara yönü Uzunçayır ile Bostancı istikametlerinde, TEM Otoyolu Ankara yönü Acıbadem bağlantısı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.
TEM Otoyolu Ümraniye istikameti ile Şile yolunun Altunizade Çekmeköy istikametleri de trafiğin yavaş aktığı bölgeler arasında yer alıyor.
Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Edirne istikameti Topkapı’dan Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ne kadar, Zeytinburnu Sahil Yolu Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametinde, TEM Esenyurt-Bağcılar arası çift yönlü yoğun trafik yaşanıyor.
Beylikdüzü-Avcılar arasında da Edirne ve Ankara istikametlerinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.