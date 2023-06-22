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İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda cuma ve cumartesi günü sefer sayılarının günlük 2 bine kadar yaklaşacağını bildirdi.

Hikmet Faruk Başer  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Özcan, AA muhabirine, bayram tatilinin 9 gün olmasıyla Türkiye genelinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere talepte artış yaşandığını söyledi.

Otogarlarda da bayram yoğunluğu yaşandığını belirten Özcan, "Büyük İstanbul Otogarı'nda bütün ana seferler dolu. Bayram için koyduğumuz ek seferlerde dolu vaziyette. Müşteri gelince tekrar seferler açarak hiçbir yolcuyu bırakmamak şartıyla yeni seferler yapıyoruz." diye konuştu.

Özcan, cuma gününden bu yana seferler sayılarında bir artışın yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İstanbul Otogarı'ndan 16 Haziran Cuma günü 1427, 17 Haziran Cumartesi 1461, 18 Haziran Pazar 1491, 19 Haziran Pazartesi 1514, 20 Haziran Salı 1474 sefer yapıldı. 21 Haziran Çarşamba sefer sayısı 1500'ü geçer. Cuma ve cumartesi günü sefer sayısı günlük 2 bine kadar yaklaşır. Otobüsler dolu, yer yok. Bayramın bir de dönüşü var. Bayram dönüşü de biletler bitmiş, seferler dolu durumda. Bereketli bir ay oldu. Hem okulların tatil olması hem de bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı bereketli bir bayram geçireceğiz. Esnaf memnun, bayram otobüs sektörüne bir nefes aldırdı. İstanbul bayramda bizim sayemizde boşalacak. Bütün otobüs firmalarının yüzü gülüyor."

"Korsan taşımacılık sektöre zarar veriyor"

Vatandaşların korsan bilet satışı yapan yerlerden bilet almaması gerektiğinin altını çizen Özcan, korsan taşımacılığın sektöre zarar verdiğini anlattı.

Bu tarz firmaların tek şoförle taşımacılık yaptığının altını çizen Özcan, bu durumun kazaya sebebiyet verdiğini, bu nedenle otogardan hareket eden otobüsle yolculuk yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

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İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği
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