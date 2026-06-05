İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen "şike" operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait hesaplar bloke edildi

İstanbul merkezli "şike" operasyonunda 80 zanlı yakalandı İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen "şike" operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait hesaplar bloke edildi

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiğini, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip, kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığını belirledi.

Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 80 zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.