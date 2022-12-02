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İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ferdi Türkten   | 02.12.2022
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlatan jandarma ekipleri, cezaevlerinde ve sözde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine sosyal medya oluşumları vasıtasıyla yardım adı altında topladıkları parayı DEAŞ silahlı terör örgütüne aktaran 14 şüpheliyi tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Tokat, Adıyaman, Mardin, Rize ve Şanlıurfa'da belirlenen şüphelilere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. 5 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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