Dolar
16.65
Euro
17.80
Altın
1,842.17
ETH/USDT
1,754.60
BTC/USDT
29,495.00
BIST 100
2,648.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Borsa İstanbul’da Şeker Yatırım Menkul Değerlerler A.Ş. için gong töreni düzenleniyor
logo
Gündem

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İrem Demir   | 07.06.2022
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde olan 4 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 7 astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarına" ilişkin genelge
İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Benzer haberler

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün mülki idare içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER'e operasyonda 22 gözaltı

PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER'e operasyonda 22 gözaltı
Sahte faturalarla devleti 400 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon

Sahte faturalarla devleti 400 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon