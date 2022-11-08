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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 27'si, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Başak Akbulut Yazar   | 08.11.2022
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller elde edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.

Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 3 astsubay ve 4 subay ile ihraç edilen 2 eski askeri personelin yanı sıra örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönünde tespit yapılan, 18 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 7 sivil mahrem imamla birlikte toplamda 34 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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