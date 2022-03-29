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İstanbul merkezli 4 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturmada, örgüt elebaşı Oktar'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Halil Demir   | 29.03.2022
İstanbul merkezli 4 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, aralarında Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oktar'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, 4 avukatı gözaltına alırken, diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da da 1 avukatlık ofisinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcıları nezaretinde arama işlemleri devam ediyor.

Yavaş'ın bilgisayarındaki mesajlar deşifre edildi

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticilerinden Tarkan Yavaş'ın bilgisayarında yapılan incelemede, cezaevindeki müvekkilleriyle görüşen avukatların Yavaş'a bilgi verdiği belirlendi.

Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 2 sanığın itirafçı olması üzerine, durumdan haberdar olan Yavaş'ın cezaevindeki bu kadınlara baskı yapılması için talimat verdiği öğrenildi.

Örgüte bağlı olmayan avukatlara vekalet verenlere de baskı yapıldığı, vekaletlerini geri çekmeleri istendiği, bu konuda bilgilendirilen örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın tehdit mesajının da bu kişilere iletildiği tespit edildi.

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