İstanbul kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti
Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan çalışmalar kapsamında kıyıların temizlendiği gözlendi.
Istanbul
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan ''Müsilaj Temizleme Seferberliği'' kapsamında yapılan çalışmalarla İstanbul kıyılarındaki müsilajın etkisini yitirdiği gözlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
İstanbul'da, Caddebostan, Fenerbahçe, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Kartal ve Pendik sahilde müsilaj tabakalarına rastlanmadı.
Anadolu Yakası'nda müsilaj oluşması durumunda temizlik çalışması için ekipler hazır bekletiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.