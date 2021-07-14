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İstanbul ile Kocaeli'de sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hikmet Faruk Başer   | 14.07.2021
İstanbul ile Kocaeli'de sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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