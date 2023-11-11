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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da 3 saatlik periyotta etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Elif Küçük, Zafer Fatih Beyaz  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul / Ankara

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), batı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

AKOM'dan fırtına ve sağanak uyarısı  

Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin İzlanda kökenli alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Lodos yönlü rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı (40-60 kilometre), akşam saatlerinden itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-90kilometre/saat) etkili olacağı öngörülüyor.

Fırtınanın beraberinde, İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor. Fırtına ve yağışlı havanın yarın sabah erken saatlerden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor.

AKOM, ağaç, direk devrilmesi, tabela ve çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Marmara Bölgesi için de uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de bugün gece saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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