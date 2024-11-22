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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşuyor. Antalya’nın Belek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu.
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İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

Hasan Hüseyin Kul  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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